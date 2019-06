Deutsche-Bank-Fondstochter : DWS bekräftigt Wille zu Fusionen und Übernahmen

FrankfurtDie Deutsche-Bank-Fondstochter DWS will nach wie vor bei der erwarteten Konzentration der europäischen Vermögensverwalter nicht nur an der Seitenlinie zu stehen. Die DWS werde „eine aktive Rolle spielen und aktiv Chancen auch für anorganisches Wachstum ergreifen – wenn sie sich uns bieten“, sagte der Vorstandschef des Unternehmens, Asoka Wöhrmann, am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Die Aktie zog daraufhin an und lag zuletzt gut zwei Prozent im Plus.