Deutsche-Bank-Großakionär HNA: Chinesische HNA will Beteiligung an Hotelkonzern Hilton versilbern

FrankfurtDer hochverschuldete Deutsche-Bank-Großakionär HNA will seine Beteiligung an der Hotelkette Hilton zu Geld machen. HNA wolle sein 26-prozentiges Paket an Hilton ganz oder in Teilen verkaufen, teilten die Chinesen am Donnerstag mit. An der Börse ist Hilton fast 25 Milliarden Dollar wert, das HNA-Paket könnte somit gut sechs Milliarden Dollar einbringen. Der geplante Anteilsverkauf belastete die Hilton-Aktie: Die Papiere der Hotelkette verloren in New Yorker mehr als zwei Prozent, während die US-Börsen zulegten.