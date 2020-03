Deutsche Bank: Keine Engpässe bei Corona-Notkrediten erwartet

Das Tagesgeschäft in Italien laufe relativ geräuschlos. Daraus habe die Bank viel gelernt, was nun auch in anderen Ländern Anwendung finde. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die zunehmend auch in Deutschland gelten, belasten zahlreiche Unternehmen. Der Staat hat deswegen Liquiditätskredite versprochen, die über die Banken bei der staatlichen Förderbank KfW beantrag werden können.