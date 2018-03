Deutsche-Bank-Tochter: DWS gewinnt weiteren Ankerinvestor

Ende Dezember verwaltete die an der Pariser Börse Euronext gelistete Tikehau mit rund 200 Mitarbeitern Vermögen in Höhe von 13,8 Milliarden Euro. Sie ist damit deutlich kleiner als die DWS mit ihren fast 4000 Mitarbeitern. Die profitabelste Sparte der Deutschen Bank verwaltet 700 Milliarden Euro sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Investoren wie Versicherungen, Staatsfonds und Pensionskassen. Die DWS will am 23. März ihr Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Seit Mittwoch können Investoren die DWS-Papiere zu einem Preis von 30 bis 36 Euro je Aktie zeichnen.