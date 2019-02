 Deutsche-Bank-Tochter: Kunden ziehen Geld bei DWS ab – Gewinn bricht ein

Für 2018 will die Fondgesellschaft eine Dividende von 1,37 Euro je Aktie zahlen. Hauptprofiteur ist die Deutsche Bank, die fast 80 Prozent an der DWS hält. Sie hatte die DWS im März an die Börse gebracht. Der Schritt spülte rund 1,3 Milliarden Euro in die klammen Kassen des Geldhauses, für die Aktionäre hat sich das Investment aber bisher nicht gelohnt.