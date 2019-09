Deutsche-Bank-Tochter: Verdi will Postbank auch während Urabstimmung bestreiken

Bei der Deutsche-Bank-Tochter Postbank könnte es ab Mitte Oktober einen deutlich schärferen Arbeitskampf geben. Dies kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch an. „Wir werden in der Zeit der Urabstimmung weiter streiken“, sagte Verdi-Vertreter Jan Duscheck in Berlin. Die Befragung der Gewerkschaftsmitglieder werden bis zum 7./8. Oktober laufen.