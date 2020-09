Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse: „Konsolidierung ist unvermeidlich“: Europäische Banken bereiten sich auf Fusionswelle vor

Auch der scheidende UBS-Chef Sergio Ermotti begrüßt eine Branchenkonsolidierung in Europa. „Der Zug hat den Bahnhof verlassen, und eine Konsolidierung ist unvermeidlich“, sagte er am Dienstag auf einer Investorenkonferenz der Bank of America. „Das ist gut für die Märkte.“ Aber Größe an sich sei bedeutungslos. Entscheidend sei, in einem Bereich groß zu sein, um nachhaltigen Aktionärswert zu schaffen.