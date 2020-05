Deutsche Bank: Union Investment hält Deutsche Börse-Chef Weimer für guten Nachfolger von Chefaufseher Achleitner

Achleitner und Weimer sind langjährige Weggefährten und gelten als bestens vernetzt in der Finanzwelt. Seit 2018 steht Weimer an der Spitze der Deutschen Börse. Er hat den Börsenbetreiber wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt, nachdem sein Vorgänger Carsten Kengeter im Zuge eines Insiderhandels-Skandals gehen musste.