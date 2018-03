Deutsche Börse: Ex-Börsen-Chef Kengeter bekommt zum Abschied Millionen

FrankfurtDie geplatzte Fusion mit der London Stock Exchange (LSE), ein Ermittlungsverfahren und eine kassierte Gewinnprognose: 2017 wird als Horrorjahr in die Geschichte der Deutschen Börse eingehen. Und das bekommt das Management nun auch am eigenen Geldbeutel zu spüren. Die Vorstandsvergütung sank im Vergleich zu 2016 um ein Viertel auf 15,3 Millionen Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichen Finanzbericht hervorgeht. Grund waren geringere Bonus-Zahlungen.