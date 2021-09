Deutsche Energiepool Gaspreisschock: Erster deutscher Versorger gibt Gas-Vertrieb auf

Bei E.On stehe beim Energieeinkauf vor allem die Planungssicherheit im Vordergrund, betonte E.On-Energie-Manager Christoph Müller. „Wir kaufen die benötigten Energiemengen langfristig und vorausschauend ein, um genau solche Preisspitzen, wie wir sie derzeit erleben, im Sinne unserer Kunden zu vermeiden.“



Die drastisch gestiegenen Gaspreise haben in Großbritannien mehrere Billiganbieter in die Insolvenz getrieben. Die Bundesregierung sieht derzeit allerdings keine Engpässe bei der Gasversorgung in Deutschland. Die Gasspeicher seien auch im internationalen Vergleich gut gefüllt, zum Beispiel viel mehr als in Großbritannien, sagte am Freitag eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Im Vergleich: Während die Gasspeicher in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 24,6 Milliarden Kubikmeter zu 64,69 Prozent gefüllt, seien und dieser Prozentsatz wöchentlich steige, habe Großbritannien gerade einmal ein Sechzehntel der Kapazitäten aufgebaut.