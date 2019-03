Deutsche Kreditwirtschaft: Bankenverbände fordern Reform neuer Regeln für Wertpapiergeschäfte

Für die von der DK in Auftrag gegebenen Studie wurden 2852 Kunden sowie 153 Banken und Sparkassen befragt. Ergebnis: Viele Kunden fühlten sich durch die Fülle an Informationen überfordert und verunsichert, etliche hielten sich bei Wertpapiergeschäften zurück. Für die Institute seien zudem im Schnitt Umsetzungskosten von 3,7 Millionen Euro angefallen – hochgerechnet auf die etwa 1600 Institute in Deutschland insgesamt knapp 6 Milliarden Euro. Die Finanzaufsicht Bafin hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls erneut ein Bild gemacht, wie die als Verbraucherschutz gedachten Vorgaben wirken.