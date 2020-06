Deutsche Versicherer: Kleine Firmen im Fokus – So könnte ein Pandemiefonds aussehen

In der Warenkreditversicherung hatten sich die deutschen Versicherer und die Bundesregierung unlängst bereits auf einen Schutzschirm verständigt. Demnach übernimmt der Staat in diesem Jahr eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer in Höhe von 30 Milliarden Euro. Im Gegenzug überlassen die Versicherer dem Bund 65 Prozent ihrer Prämieneinnahmen.