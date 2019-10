Deutschen-Bank-Tochter: Postbank bessert Tarifangebot nach

Verdi hatte unter anderem Gehaltssteigerungen von 7 Prozent innerhalb von zwölf Monaten verlangt, die wahlweise auch in Freizeit genommen werden könnten. Mit dem neuen Angebot mit kürzerer Laufzeit und höheren Steigerungen will die Postbank wieder in den Verhandlungsmodus zurückkehren. „Mit unserem neuen Angebot kommen wir den Arbeitnehmern sehr stark entgegen und stoßen dabei an die Grenze dessen, was wirtschaftlich für uns tragfähig ist“, erklärte Arbeitsdirektorin Britta Lehfeldt.