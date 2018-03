Deutschlnd weiter „overbanked“: Banken- und Filialsterben hat sich 2017 weiter beschleunigt

FrankfurtLange Zeit hatten Bankfilialen mit Bäckern eines gemeinsam: Es gab sie an fast jeder Ecke. Doch allmählich werden in Deutschland die Bankfilialen rar. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. 1996 gab es in Deutschland noch mehr als 66.000 Bankfilialen und fast 3.700 selbständige Geldhäuser.