Devisen: China schlägt globale Regeln für digitale Zentralbankwährung vor

In Europa ist die Entwicklung noch nicht so weit. Die Europäische Zentralbank (EZB) will Mitte des Jahres entscheiden, ob ein Projekt gestartet werden soll, dass die Einführung eines digitalen Euro vorbereitet. Es gibt allerdings in der Währungsgemeinschaft auch Stimmen, die wie die Bundesbank eher für ein vorsichtiges Vorgehen argumentieren. Andere Länder wie die Niederlande sind experimentierfreudiger. So war die niederländische Notenbank im Frühjahr 2020 vorgeprescht und hatte erklärt, das Land wäre für einen Probelauf mit einem digitalen Euro ein geeigneter Ort.