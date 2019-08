Devisen: Schweizer Notenbank dämpft wohl erneut den Franken

Die SNB ist an einem schwächeren Franken interessiert, um so die exportorientierte Wirtschaft der Schweiz zu stützen. Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die Notenbank am Devisenmarkt interveniert, um den Franken zu schwächen. Die Zentralbank kauft dabei beispielsweise Euro und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut.