Devisenhandel USA beschuldigen Schweiz und Vietnam der Währungsmanipulation

Die SNB bemüht sich schon seit langem, den starken Kursauftrieb beim Franken zu bremsen. Dazu kauft die Notenbank in großem Stil fremde Währungen und bezahlt in Franken. Allerdings hat der Schweizer Franken unter dem Strich dennoch zu wichtigen Währungen wie Euro und US-Dollar an Wert gewonnen – beim Dollar beispielsweise von Mitte 2019 bis heute um bis zu 15 Prozent. Im Gegenzug bedeutet das, dass Dollar-Geschäfte für Schweizer vom Wechselkurs her billiger werden, was amerikanische Exporteure begünstigt.