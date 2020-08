Diagnosespezialist: Thermo Fisher will Angebot für Qiagen nicht weiter erhöhen

Thermo Fisher hatte am Dienstagabend erklärt, die angehobene Offerte über 43 Euro je Aktie sei das „beste und letzte Angebot“. Der US-Konzern werde keine weitere Offerte starten, wenn die aktuelle über 11,3 Milliarden Euro scheitere und die Annahmequote nicht erreicht werde. Sollte es so kommen, müsse Qiagen zudem 95 Millionen Dollar in bar an Thermo Fisher zahlen. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 10. August.