Diagnostikkonzern: Qiagen überrascht mit starkem Jahresstart – Aktie im Aufwind

Der Diagnostikkonzern Qiagen blickt nach einem starken Jahresauftakt zuversichtlicher auf 2022. Zwar rechnet Finanzchef Roland Sackers weiter mit einem Umsatzrückgang in diesem Jahr. Dieser dürfte nun aber nicht so stark ausfallen wie ursprünglich befürchtet. Der Konzernumsatz werde im laufenden Jahr wechselkursbereinigt mindestens 2,12 Milliarden Dollar (2 Milliarden Euro) betragen, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher hatte Sackers ein Umsatzminus von rund sechs Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar prognostiziert – der erste Rückgang in einem Gesamtjahr, seit Qiagen an der Börse gelistet ist. Für den bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Qiagen nun mit mindestens 2,14 Dollar statt 2,05 Dollar. 2021 waren es noch 2021: 2,63 Dollar.