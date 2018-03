Die Chef-Beraterin: Antarktis-Expedition in der S-Bahn

Aber die Menschen, die sich auch bei diesen Temperaturen in der Stadt tummeln, besteigen ja eher selten die Eiger Nordwand. Denn sie sind ja wahrscheinlich von der Haustür zur Garage acht Meter gelaufen, haben dann im Auto die Heizung voll aufgedreht, damit es auch warm wird, bevor sie den Park and Ride Parkplatz erreichen. Dort noch einmal kurz in die Eiseskälte am Bahnsteig. Mit Glück ist die S-Bahn pünktlich und hält quasi direkt vor der Bürotür.