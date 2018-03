Die Chef-Beraterin: Aschermittwochsopfer

Für einige Tage gibt es Verhaltenskodizes. Zum Beispiel Valentinstag (irgendwas mit Herzchen drauf kaufen! Abendessen bei gedämpfter Beleuchtung). Muttertag (Frühstück ans Bett, Blumen), Vatertag (Saufen), 1. Mai (Fahrradfahren, Nelke ins Knopfloch! Arbeiterlieder schmettern). Das macht die Sache leicht. Bei Weihnachten weiß man ja nie was so anfällt, Geburtstage sind da auch nicht verlässlich… Selbst der Hochzeitstag ist ein ziemlich unzuverlässiger Geselle. Vom Tag der Frau, Tag des Mannes (gibt’s das überhaupt?) erst gar nicht zu sprechen. Am Aschermittwoch wissen eigentlich nur Politiker, was sie machen sollen. Politischen Aschermittwoch.