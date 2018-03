Die Chef-Beraterin: So reagieren Sie am besten auf „Frau Meier, was haben Sie sich dabei gedacht?“

Manch einer meint dann aber doch scheinbar, dass das nicht nötig ist. Das sind die Leser unzähliger Blogs und Artikel, denen Sie Tipps für Schlagfertigkeit entnehmen können. Glauben Sie nicht? Doch. Hier ein Beispiel. Er so: „Meine Ex war nicht so zickig wie du.“ Sie so: „Und mein Ex konnte mit Humor umgehen.“ Das war jetzt von „Cosmopolitan Online“, Titel: „25 Sätze, die sich keine Frau gefallen lassen muss“. Na das ist doch schon mal was.