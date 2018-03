Die Chef-Beraterin: Wie ein Hund den Büroalltag auflockert

Ein Haustier im Büro kann ausgesprochen unterhaltsam sein – und wahnsinnig auf die Nerven gehen. Mitunter sogar in ein und demselben Moment. Wie kommt das? Viele Tiere sehen ja niedlich aus. Das sind zum einen Zuchterfolge. Zum anderen habe ich den Verdacht, dass die Natur es einfach so angelegt hat, dass der Mensch nicht alles auffrisst, was auf vier Beinen daherkommt.