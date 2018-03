Die Chef-Beraterin: Wie Sie mit arroganten Kollegen umgehen sollten

Wenn sich der liebe Herr Kollege konstant selbst überschätzt, dann lassen Sie ihn einfach in seinem Glauben die Krone der Schöpfung zu sein. Was immer Sie sagen, er will Ihren Rat nicht hören, also lassen Sie es einfach bleiben. Die Selbstüberschätzer haben einen Hang zum Narzissmus. Wenn sie sich nicht beachtet fühlen, leiden sie. Im Leid sind sie manchmal leichter zu ertragen.