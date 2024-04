Die Höhle der Löwen „Ich war schon immer Tüftler und Unternehmer“

Warum wollten Sie überhaupt einen der „Löwen“ ins Unternehmen holen? Geld und Erfahrung bringen Sie doch selbst ins Unternehmen ein.

Wir wollen grundsätzlich ein paar relevante Business Angels mit an Bord nehmen, die uns beim Vertrieb und bei der Internationalisierung nach vorne bringen können. Da hätte Carsten Maschmeyer sehr gut gepasst. Für mich ist Casablanca zwar schon die zwölfte Gründung, aber alle Unternehmen vorher hatten immer relativ spitze Zielgruppen. Casablanca dagegen richtet sich an alle, die täglich Videocalls haben. Rund 550 Millionen Menschen weltweit. Da braucht man andere Vertriebsstrategien.



Eines Ihrer Unternehmen, Fact-Finder, haben Sie verkauft, um Casablanca aufzubauen. Wie kam es dazu?

Als die Coronapandemie anfing, hatte ich noch mehr Videocalls als sonst. Ich empfand es als störend, dass man sich dabei nicht richtig ansieht. Gleichzeitig kamen neue KI-Ansätze auf, die es erlauben, Videos zu verarbeiten. Der Gedanke, diese für Videokonferenzen zu nutzen, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Also habe ich für die Grundidee ein Patent angemeldet, die vorhergehende Firma verkauft und Casablanca gegründet.



Sie geben an, bisher rund zwei Millionen Euro in Casablanca gesteckt zu haben. Wird Ihnen da nicht manchmal mulmig?

Nein, ich bin überzeugt davon, dass Casablanca sehr groß werden kann. Die Risiken nehme ich in Kauf. Ich war schon immer Tüftler und Unternehmer. Ich habe viel mehr Spaß daran, an Innovationen zu arbeiten, als eine Softwarefirma mit 160 Leuten zu führen.



Die Software ist immer noch in einer Testphase. Wie wollen Sie damit Geld verdienen?

Uns geht es aktuell erst einmal darum, die Software unter Einzelnutzern bekannt zu machen. Geld wollen wir mit Unternehmenslizenzen verdienen. Wir werden mit einem Tarif von sieben Euro pro Monat und Nutzer an den Markt gehen. Interessenten auf Unternehmensseite gibt es schon einige, aber wir wollen die Software noch optimieren.