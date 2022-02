Dienstleister: Deutsche Wirtschaft legt im Februar zu

Der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister allein legte um 4,4 auf 56,6 Punkte zu, der für die Industrie sank hingegen um 1,3 auf 58,5 Zähler. „Trotz des schwächeren Produktionswachstums in der Industrie wies der Auftragseingang das stärkste Plus seit einem halben Jahr aus“, sagte Smith dazu. „Außerdem scheint der Lieferdruck weiter nachzulassen, da sich die Lieferzeiten so geringfügig verlängerten wie seit November 2020 nicht mehr.“