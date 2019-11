Dienstleistungen: UBS will sich stärker auf Kunden mit bis zu fünf Millionen Dollar Vermögen konzentrieren

Ab Anfang nächsten Jahres werden Kunden in der Schweiz mit einem Vermögen zwischen 500.000 Dollar und 5 Millionen Dollar unter ein neues Abdeckungsmodell fallen, bei dem mehr Technologie und weniger menschliche Interaktionen zum Einsatz kommen, schrieb Christine Novakovic, Chefin der Vermögensverwaltung in Europa, im Nahen Osten und in Afrika, in einem Memo an die Mitarbeitern. Zuvor waren Kunden mit mehr als 2 Millionen Dollar in einem anderen Segment erfasst, in dem sie automatisch einen persönlichen Berater hatten.