Dienstreise mit Partner „Unternehmen dulden Spesen-Rittertum mitunter ganz bewusst“

WirtschaftsWoche: Herr Lelley, bei der Europäischen Zentralbank (EZB) haben zwei Direktoren, Sabine Lautenschläger und Yves Mersch, laut Presseberichten ihre Ehepartner auf Kosten der EZB zu Dienstreisen mitgenommen. Das sorgt für Unmut in der Behörde – und in der Öffentlichkeit. Welche Folgen könnte das haben?



Jan Tibor Lelley: Die EZB ist keine normale Arbeitgeberin. Sie ist eine supranationale Institution, mit anderen Behörden oder Unternehmen in Deutschland nicht vergleichbar. Nach EU-Vorgaben regelt die EZB die Beschäftigungsbedingungen und Gehälter ihrer Direktoren selber. Das bedeutet also, dass die Dienstreisen mitsamt den Ehepartnern in Ordnung waren, rein juristisch gesehen. Aber den ethischen Aspekt – und darum geht es ja bei Compliance auch – darf man nicht vernachlässigen. Das hat dann schon einen Beigeschmack.