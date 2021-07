Dieselskandal: VW-Dieselbesitzer in den Niederlanden bekommen Entschädigung

Volkswagen ist in den Niederlanden zur Entschädigung von Dieselkunden verurteilt worden. Ein Gericht in Amsterdam sprach Käufern neuer Dieselautos, deren Abgaswerte durch eine Software manipuliert wurden, am Mittwoch Anspruch auf jeweils 3000 Euro Entschädigung zu. Käufer gebrauchter Diesel sollen je 1500 Euro erhalten.