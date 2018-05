Digital Health: Dr. med. Robot bittet zur Sprechstunde

Gerade weil in Deutschland erheblicher Nachholbedarf besteht, herrscht in der Start-up-Metropole Berlin Aufbruchstimmung. Und schon in der kommenden Woche könnte die Zukunft auf einmal viel näher rücken.

Dann nämlich stimmen die Delegierten des 121. Deutschen Ärztetages darüber ab, ob das Fernbehandlungsverbot in Deutschland weiter gelockert werden soll. Das könnte einen gewaltigen Schub für den Markt mit der digitalen Gesundheit bedeuten.