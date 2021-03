Digitalbank: ING zieht sich aus Privatkundengeschäft in Österreich zurück

„Wir sind in Österreich in mehr als 18 Jahren moderat, aber stetig gewachsen und haben in einem etablierten Bankenmarkt Fuß fassen können“, sagte ING-Österreich-Chef Barbaros Uygun. Als relativ kleiner Akteur stoße die Bank allerdings in einem gesättigten Markt an ihre Wachstumsgrenzen. „Daher evaluieren wir strategische Optionen, die auch einen möglichen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Österreich beinhalten“, sagte Uygun.