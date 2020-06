Digitale Netzwerke: BGH stoppt im Eilverfahren Datensammlung von Facebook

Der Kartellsenat des BGH zitierte in seinem Urteil auch eine Umfrage des Bundeskartellamts, wonach ein beträchtlicher Teil der Kunden seine Daten in geringerem Umfang weitergeben möchte. Bei einem funktionierenden Wettbewerb wäre also ein entsprechendes Angebot zu erwarten, so die Schlussfolgerung des BGH.