Digitale Plattform: Deutsche Bank verwirft Plan für Digitalbank

FrankfurtDie Deutsche Bank begräbt ihre Pläne für eine Digitalbank und setzt stattdessen auf eine auch für Produkte anderer Anbieter offene Plattform. „Anders als im Oktober 2017 angekündigt, wird die Deutsche Privat- und Firmenkundenbank Ende 2018 nicht mit einer neuen Digitalbank an den Start gehen“, sagte ein Banksprecher am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Statt einer Bank mit einem Konto im Mittelpunkt gehe es in Richtung einer digitalen Plattform.