Digitale Währung EZB muss die Wirtschaft bei ihren Plänen für den E-Euro stärker einbeziehen

Führende Technologie-Experten fordern von der EZB, bei ihren Plänen für einen digitalen und einen programmierbaren Euro die Wirtschaft stärker einzuspannen. Die Europäische Zentralbank tausche sich in der Frage zu wenig aus, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier des Fintech-Rates, in dem Dutzende Fachleute zusammengeschlossen sind, um das Finanzministerium und die Regierung zu beraten.