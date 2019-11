Digitale Währungen Einzelhändler fordern in Brief an Scholz Einführung eines digitalen Euro

„Um den Entwicklungen der verstärkten Einflussnahme der Akteure in der digitalen Welt etwas entgegensetzen zu können, sollte die Politik tätig werden“, heißt es in einem Reuters vorliegenden Brief von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth an Scholz. Handel und Verbrauchern sollten Mittel an die Hand gegeben werden, mit denen sie weitgehend außerhalb der Einflussbereiche großer Technologiekonzerne agieren könnten. Laut Genth gerät der Handel zunehmend in Gefahr, den direkten Kontakt zum Kunden zu verlieren.