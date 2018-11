Digitaler Vermögensverwalter: Robo-Berater Scalable will mit den Banken konkurrieren – und setzt auf persönliche Beratung

Das neue Angebot gilt für Investoren mit einem Anlagevermögen ab 100.000 Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit Kunden für den neuen Service nicht extra nach München in die Unternehmenszentrale reisen müssten, komme Scalable Capital in regelmäßigen Abständen in diverse deutsche Metropolen. Bereits heute würden Portfolios mit einem Volumen von über 100.000 Euro mehr als ein Drittel des verwalteten Kundenvermögens von Scalable Capital ausmachen.