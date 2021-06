Digitales Zentralbankgeld: BIZ unterstützt Notenbanken bei Entwicklung von Digitalwährungen

Einige kleinere Länder sind dagegen bereits vorgeprescht. So hatten die Bahamas 2020 als erstes Land der Welt eine digitale Version ihrer Währung an den Start gebracht, den sogenannten „Sand Dollar“. Unter den großen Ländern ist China weit vorne: Dort gibt es bereits in mehreren Metropolen Testläufe für einen digitalen Yuan. EZB-Präsidentin Christine Lagarde schätzt, dass es bis zur Einführung eines digitalen Euro noch etwa vier Jahre dauern könnte.