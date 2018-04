Digitalisierung: Allianz und Axa kämpfen um die digitale Vorherrschaft

Paris/MünchenDer Hashtag „nobullshit“ ist derzeit nicht nur in der digitalen Welt als Werbeslogan präsent, auch in analoger Form ist er unübersehbar. Von großen Plakatwänden leuchtet der Spruch in unterschiedlichen Farben etwa an Münchener U-Bahnhöfen, auch in anderen Städten wird großflächig geworben. Die Smartphone-Bank N26, eines der wenigen großen und erfolgreichen Finanz-Start-ups (Fintechs) aus Deutschland, wirbt damit um neue Kunden. Das Versprechen: Bei ihnen soll es nur Bankgeschäfte geben, die die Kunden wirklich brauchen, kein Quatsch eben.