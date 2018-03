Digitalisierung: Der Chief Digital Officer schafft sich selbst ab

Was jedoch auffällt: In den Digitalisierungs-Einheiten der Unternehmen gibt es kaum Frauen. So ist derzeit nur gut jeder zehnte Mitarbeiter eine Frau. Und die meisten Firmen tun anscheinend zu wenig, um das zu ändern. So ist mehr als die Hälfte der Befragten für die Kienbaum-Studie der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht genug tut, um Frauen in der Berufsgruppe Digital zu fördern.