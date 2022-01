Digitalisierung: Österreichs Notenbankchef lobt Vorteile des Bargelds in höchsten Tönen

Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann sagt dem Euro-Bargeld auch in Zeiten der Digitalisierung eine große Zukunft voraus. Es handele sich um eine Erfolgsgeschichte, deren Ende auch nach 20 Jahren noch lange nicht absehbar sei, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in Wien. „Bargeld ist für unsere Gesellschaft nach wie vor unverzichtbar, da es immer noch das einzige vollständig inklusive Zahlungsmittel ist.“