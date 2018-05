Digitalisierung: Roboter fordern Schwedens Banken in der Vermögensverwaltung heraus

„Es besteht kein Zweifel, dass die traditionellen Banken an mehreren Fronten angegriffen werden“, sagt Opti-Mitgründer und Chief Executive Officer Jonas Hombert in einem Interview mit Bloomberg. „Neue Unternehmen schauen sich tendenziell die profitablen Teile wie Vermögensverwaltung und Hypothekenkredite an, was bedeutet, dass die Margen der Banken unter Beschuss stehen.“