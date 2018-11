Digitalwährung: EZB-Direktor: Notenbanken noch nicht bereit für Kryptowährung

FrankfurtNotenbanken sind aus Sicht von EZB-Direktor Benoit Coeure noch lange nicht so weit, eigene Kryptowährungen einzuführen. Die meisten Zentralbanken seien mit ihren Untersuchungen zu Digitalwährungen noch in einem frühen Stadium, sagte Coeure am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Basel laut Redetext.