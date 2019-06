Digitalwährung: Schweizer Notenbank blickt „entspannt“ auf Facebook-Cyberwährung

ZugDie Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht den Plänen von Facebook für eine eigene Kryptowährung entspannt entgegen. Das Whitepaper zu dem Projekt sehe professionell aus und die Initiatoren hätten haben angedeutet, dass sie sich an die Regeln halten wollten, sagte SNB-Direktor Thomas Moser am Dienstag auf einer Veranstaltung zum Thema Kryptowährungen in Zug.