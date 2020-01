Digitalwährung: Währungshüter kündigen Kooperation zu digitalem Zentralbankgeld an

Die EZB, die Bank von England und weitere Notenbanken haben eine Kooperation zu digitalem Zentralbankgeld aus der Taufe gehoben. In einer neuen Arbeitsgruppe wollen sie sich darüber austauschen, was für die Einführung eigener Digital-Devisen sprechen könnte, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Geleitet werden solle die Gruppe vom ehemaligen EZB-Direktor Benoit Coeure.