Digitalwährungen: Bankenverband fordert europaweite Zahlungsplattform für digitalen Euro

Der Bankenverband hatte zuletzt bereits eine staatliche Digitalwährung gefordert und damit auf Pläne von Facebook reagiert. "Eine private Währung wie Libra wäre mit enormen Risiken verbunden, die in keiner Weise hinnehmbar sind", hatte BdB-Präsident Hans-Walter Peters am Rande der IWF-Tagung in Washington gesagt. Sie würde Risiken für die Finanzstabilität und einzelne Anleger bergen sowie Fragen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufwerfen. Deswegen soll die EZB einen digitalen Euro in Umlauf bringen. Zuvor hatte der Bankenverband bereits eine intensive Aufsicht und Kontrolle von Libra gefordert.