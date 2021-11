DIHK Fehlende Waren, Produktionsdrosselungen, Ausfälle: Globales wirtschaftliches Umfeld wird ungemütlicher

Die Folge: Waren und Dienstleistungen fehlen, es kommt zu Produktionsdrosselungen – und sogar Ausfällen, wie DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin sagte. Das führe zu einem Preisdruck. Firmen gäben Preissteigerungen an Kunden weiter – dies werde am Ende auch bei den Verbrauchern ankommen.