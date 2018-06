DIHK-Studie: Neue Risiken für deutsche Firmen im Süden Europas

BerlinDie deutschen Firmen sehen einer Studie zufolge wachsende Risiken im Geschäft in Italien und Spanien. Diese beiden Länder werden in einer internen Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) als Sorgenkinder im Auslandsgeschäft genannt. In Italien bereitet das neue Regierungsbündnis von rechter Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung dem DIHK Sorgen. „Fiskaldisziplin und Sparmaßnahmen werden in den Hintergrund gedrückt – ein eher schlechter Dienst für die internationale Wettbewerbsfähigkeit italienischer Produktionsstandorte“, urteilt der Verband. Die Unsicherheit der deutschen Unternehmen wegen der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sei groß.