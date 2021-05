DIHK-Umfrage: Deutsche Firmen werden optimistischer – DIHK hebt Konjunkturprognose an

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet mit einer etwas stärkeren Konjunkturerholung in diesem Jahr. Auf Basis einer Umfrage unter mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit, 2021 mit einem Wachstum von 3,0 Prozent zu rechnen.