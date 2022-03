Direktbank: DKB verspricht Ende der Strafzinsen im Gleichschritt mit EZB

„Wenn sich die EZB bewegt und den Einlagensatz heraufsetzt, werden wir das eins zu eins nachvollziehen und weitergeben“, sagte Finanzchef Jan Walther in einem Interview mit Bloomberg News. Sollte also der Einlagensatz von derzeit minus 0,5 Prozent wieder in den positiven Bereich klettern, würde das Entgelt auch bei der DKB komplett wegfallen.