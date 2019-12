Direktoriumskandidatin EZB-Kandidatin Schnabel – Neustart der Anleihenkäufe womöglich unnötig

Der Neustart der großangelegten Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) ist aus Sicht der deutschen Direktoriumskandidatin Isabel Schnabel womöglich nicht notwendig gewesen. „Ich hätte wahrscheinlich mit den Anleihenkäufen gewartet“, sagte die Wirtschaftsweise am Dienstag in einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.